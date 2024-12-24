Переезд станции Заборье в Ленобласти закроют для автомобилистов

Меру введут с 08:00 до 18:00 3 апреля из-за ремонтных работ.

Движение машин через переезд станции Заборье в Бокситогорском районе Ленобласти ограничат. Об этом 2 апреля рассказали в ОЖД.

Меру введут с 08:00 до 18:00 3 апреля из-за ремонтных работ, которые направлены на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Проезд будет осуществляться по выделенным полосам в реверсивном порядке.

Ранее на Piter.TV: в трех районах Петербурга с 4 апреля ограничат движение.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)