В Московском и Петроградском районах с 26 декабря введут ограничения для транспорта

Это связано с размещением временных ограждений и со строительством канализационной сети.

В двух районах с 26 декабря ограничат и запретят движение для автомобилистов, сообщили в ГАТИ Петербурга.

В частности, в Московском районе изменяются ранее введенные сроки и схема производства работ. По 31 марта 2025 года в связи с размещением временных ограждений затруднится проезд по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова.

В Петроградском районе будут строить канализационную сеть. По этой причине до 30 апреля следующего года ограничивается движение по Ждановской улице от Петровского переулка до Новоладожской улицы, с закрытием сквозного проезда по Петровскому переулку. Также закроют для водителей Ждановскую набережную от Петровского переулка до Ждановской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение на два дня.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга