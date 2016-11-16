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В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение на два дня
Сегодня, 9:16
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В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение на два дня

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Мера коснется транспортного отсека Финской стороны с 25 по 26 декабря.

Для проведения ремонтных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут временные ограничения для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе дамбы. 

Мера коснется транспортного отсека Финской стороны с 25 по 26 декабря. 

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время – не более 10 минут. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на КАД Петербурга и "Сортавале" в течение трех дней будут ограничивать движение. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кзс петербурга, тоннель дамбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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