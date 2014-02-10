Схема движения на развязке КАД и Кронштадтского шоссе полностью восстановлена

Функционирование всех остальных съездов транспортной развязки продолжается в обычном режиме.

В Кронштадтском районе Петербурга возобновлено нормальное транспортное сообщение и работа общественного транспорта на съезде С9 кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).

После окончания ремонтных работ по обновлению дорожного полотна на въезде в город Кронштадт со стороны Ломоносова в 8:00 12 ноября 2025 года движение автомобилей и автобусов снова открыто.

Функционирование всех остальных съездов транспортной развязки продолжается в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что на дамбе Петербурга перекрыли часть полос из-за ремонта моста до 19 ноября.

Фото: пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга