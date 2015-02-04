На дамбе Петербурга перекрыли часть полос из-за ремонта моста до 19 ноября

Автомобилистов предупредили о затруднениях на участке у водопропускного сооружения В-4.

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила о временных ограничениях движения по дамбе в связи с дорожными работами. До 19 ноября на мосту водопропускного сооружения В-4 проводится ремонт деформационного шва, из-за чего движение частично перекрыто. Об этом информирует пресс-служба дирекции КЗС.

На период ремонта, с 10 по 19 ноября, на 135-м километре внешнего кольца КАД закрыты левая и средняя полосы. Для транспорта открыта только правая полоса, уточнили в дирекции.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть внимательными к временным дорожным знакам и ограждениям.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

