На КАД Петербурга и "Сортавале" в течение трех дней будут ограничивать движение

Ограничения планируются на период с 24 по 26 декабря.

На участках Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга и трассы "Сортавала" в течение трех дней будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Таким образом, в период с 24 по 26 декабря введут временное ограничение для грузовых автомобилей, а также полные перекрытия для всех видов транспортных средств на участке КАД от развязки на пересечении с Выборгским шоссе до развязки на пересечении с дорогой "Марьино — Ропша", на участке с 18-го по 94-й километр, и на "Сортавале", на участке от КАД до Иваново, с 0-го по 54-й километр.

Отмечается, что привлекут патрульные экипажи Госавтоинспекции для регулирования движения. А информацию об ограничениях выведут на табло.

Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле петербургской дамбы ремонтные работы ограничат движение.

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