В тоннеле петербургской дамбы ремонтные работы ограничат движение

Для проведения ремонтных и регламентных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений ввели ограничения для транспорта. Об этом сообщили в городской дамбе накануне.
Мера коснется транспортного отсека Невской стороны 23 и 24 декабря. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 10 минут.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение.
Фото: Piter.TV
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