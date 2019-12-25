В тоннеле петербургской дамбы ремонтные работы ограничат движение

Мера коснется транспортного отсека Невской стороны 23 и 24 декабря.

Для проведения ремонтных и регламентных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений ввели ограничения для транспорта. Об этом сообщили в городской дамбе накануне.

Мера коснется транспортного отсека Невской стороны 23 и 24 декабря. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение.

Фото: Piter.TV