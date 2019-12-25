  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В тоннеле петербургской дамбы ремонтные работы ограничат движение
Сегодня, 9:25
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В тоннеле петербургской дамбы ремонтные работы ограничат движение

0 0

Мера коснется транспортного отсека Невской стороны 23 и 24 декабря.

Для проведения ремонтных и регламентных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений ввели ограничения для транспорта. Об этом сообщили в городской дамбе накануне. 

Мера коснется транспортного отсека Невской стороны 23 и 24 декабря. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 10 минут. 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. 

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кзс петербурга, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии