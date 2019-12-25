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В Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение
Сегодня, 10:57
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В Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение

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Пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Курортном районе более чем на неделю перекроют движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, в Сестрорецке с 22 по 31 декабря пройдут работы по реконструкции канализационной сети. По этой причине закрывается проезд по Огородной улице от Лиственной улицы до Полевой улицы, включая перекресток с Полевой улицей. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

А с 21 декабря движение ограничат в трех районах Северной столицы. 

Фото: pxhere 

Теги: гати петербурга, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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