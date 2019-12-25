В Сестрорецке до 31 декабря перекроют движение

Пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Курортном районе более чем на неделю перекроют движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, в Сестрорецке с 22 по 31 декабря пройдут работы по реконструкции канализационной сети. По этой причине закрывается проезд по Огородной улице от Лиственной улицы до Полевой улицы, включая перекресток с Полевой улицей.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

А с 21 декабря движение ограничат в трех районах Северной столицы.

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