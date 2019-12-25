В трех районах Петербурга с 21 декабря ограничат движение

Речь идет о Кронштадтском, Петроградском и Фрунзенском районах.

С 21 декабря движение будет ограничено и запрещено в трех районах Петербурга, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Кронштадте с 21 декабря по 29 мая 2025 года пройдет реконструкция дороги, поэтому перекроют проезд по улице Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, включая перекресток с Цитадельским шоссе, по улице Литке от улицы Станюковича до Цитадельского шоссе, по Цитадельскому шоссе от улицы Литке до проезда к санаторию "Аврора".

В Петроградском районе до 31 января следующего года из-за строительства газопровода ограничат движение по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

А во Фрунзенском районе с 21 по 28 декабря планируется размещение временного ограждения. По этой причине затруднится проезд по Балканской площади около улицы Ярослава Гашека.

Ранее мы рассказывали о том, что с 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга