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С 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах
Сегодня, 10:57
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С 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах

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Пройдут работы по прокладке теплосети и строительству газопровода.

В двух районах с 19 декабря закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Адмиралтейском районе с 19 декабря по 27 января 2025 года пройдут работы по прокладке теплосети, поэтому перекроют проезд около дома 25А по Клинскому проспекту, с организацией двустороннего движения по нечетной стороне Клинского проспекта от Московского проспекта до дома 25А по Клинскому проспекту. 

А в Красногвардейском районе с 19 по 20 декабря в связи со строительством газопровода закроют движение по дороге в Рыбацкое у Муринской дороги. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга с 16, 17 и 18 декабря ограничат и перекроют движение. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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