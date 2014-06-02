С 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах

Пройдут работы по прокладке теплосети и строительству газопровода.

В двух районах с 19 декабря закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 19 декабря по 27 января 2025 года пройдут работы по прокладке теплосети, поэтому перекроют проезд около дома 25А по Клинскому проспекту, с организацией двустороннего движения по нечетной стороне Клинского проспекта от Московского проспекта до дома 25А по Клинскому проспекту.

А в Красногвардейском районе с 19 по 20 декабря в связи со строительством газопровода закроют движение по дороге в Рыбацкое у Муринской дороги.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга с 16, 17 и 18 декабря ограничат и перекроют движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга