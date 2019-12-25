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В четырех районах Петербурга с 16, 17 и 18 декабря ограничат и перекроют движение
Сегодня, 12:20
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В четырех районах Петербурга с 16, 17 и 18 декабря ограничат и перекроют движение

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На участках дорог планируются ремонтные работы.

Ограничат и закроют движение транспорта в четырех районах, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Адмиралтейском районе с 17 декабря по 29 января 2025 года пройдут работы по прокладке теплосети, поэтому затруднится проезд по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Батайского переулка. 

В Московском районе с 18 декабря по 4 января следующего года будут реконструировать канализационную сеть. По этой причине ограничат движение по Черниговской улице от Московского проспекта до дома 11к1 по Черниговской улице, с закрытием проезда по Черниговской улице в направлении от того же дома к Московскому проспекту. 

В Петроградском районе с 16 декабря по 25 апреля 2025 года в связи с ремонтом трамвайных путей затруднится движение по улице Льва Толстого от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы, включая перекресток с улицей Рентгена. 

А в Петродворцовом районе с 16 по 20 декабря планируется реконструкция водопровода, из-за чего ограничивается проезд по Ботанической улице от улицы Шахматова до Чебышевской улицы, с закрытием движения по Ботанической улице в направлении от улицы Шахматова к Чебышевской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 14 декабря движение ограничат и запретят в четырех районах Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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