В четырех районах Петербурга с 16, 17 и 18 декабря ограничат и перекроют движение

На участках дорог планируются ремонтные работы.

Ограничат и закроют движение транспорта в четырех районах, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 17 декабря по 29 января 2025 года пройдут работы по прокладке теплосети, поэтому затруднится проезд по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Батайского переулка.

В Московском районе с 18 декабря по 4 января следующего года будут реконструировать канализационную сеть. По этой причине ограничат движение по Черниговской улице от Московского проспекта до дома 11к1 по Черниговской улице, с закрытием проезда по Черниговской улице в направлении от того же дома к Московскому проспекту.

В Петроградском районе с 16 декабря по 25 апреля 2025 года в связи с ремонтом трамвайных путей затруднится движение по улице Льва Толстого от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы, включая перекресток с улицей Рентгена.

А в Петродворцовом районе с 16 по 20 декабря планируется реконструкция водопровода, из-за чего ограничивается проезд по Ботанической улице от улицы Шахматова до Чебышевской улицы, с закрытием движения по Ботанической улице в направлении от улицы Шахматова к Чебышевской улице.

Ранее мы рассказывали о том, что с 14 декабря движение ограничат и запретят в четырех районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга