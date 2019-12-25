С 14 декабря движение ограничат и запретят в четырех районах Петербурга

Это связано с ремонтными работами.

В четырех районах с 14 декабря ограничат и закроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

На Васильевском острове по 13 февраля 2025 года пройдут работы по прокладке тепловой сети, поэтому перекроют проезд по Шкиперскому протоку от Галерного проезда до Наличной улицы.

В Невском районе будут строить газопровод, из-за чего по 9 января следующего года ограничат движение около дома 10к1 по Октябрьской набережной. Кроме того, до 25 декабря не получится проехать по боковому проезду Дальневосточного проспекта у дома 9к1 по Дальневосточному проспекту.

В Пушкинском районе по 25 декабря в связи с работами по строительству водопроводной сети затруднится проезд по Колпинскому шоссе в Пушкине от 3-й Советской улицы до 4-й Советской улицы.

А в Центральном районе до 11 июня 2025 года из-за реконструкции тепловой сети закрывается движение по Фуражному переулку от 9-й Советской улицы до Госпитальной улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт трамвайных путей ограничит движение на Васильевском острове с 13 декабря.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга