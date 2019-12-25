Ремонт трамвайных путей ограничит движение на Васильевском острове с 13 декабря

Работы продлятся до 24 декабря.

С 13 декабря на Васильевском острове ограничат движение для автомобилистов, сообщили в ГАТИ Петербурга.

Планируется ремонт трамвайных путей. Так, по 24 декабря затруднится движение на перекрестке набережной Макарова и 1-й и Кадетской линий В. О., с закрытием сквозного проезда по набережной Макарова в направлении от 1-й и Кадетской линий В. О. к Тучкову переулку.

Кроме того, ограничат проезд по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 12 декабря движение ограничат и перекроют в четырех районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга