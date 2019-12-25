С 12 декабря движение ограничат и перекроют в четырех районах Петербурга

Это связано с ремонтными работами.

В четырех районах с 12 декабря ограничат и закроют движение для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 12 декабря по 29 июня 2025 года пройдут работы по реконструкции теплосети, поэтому перекроют проезд по Подъездному переулку от улицы Марата до набережной Обводного канала.

В Колпинском районе с 12 декабря по 25 января следующего года в связи со строительством и с реконструкцией инженерных сетей ограничат движение по Плановой улице в Металлострое от Петрозаводского шоссе до Полевой улицы, с закрытием проезда по Плановой улице в направлении от Петрозаводского шоссе к Полевой улице.

А с 12 по 13 декабря планируются работы по строительству газопровода. Из-за этого перекроют движение в Петро-Славянке по улице Первого Мая от дома 61 до проезда без названия.

В Курортном районе с 12 по 22 декабря будет реконструкция канализационной сети, в связи с чем закрывается проезд по Полевой улице в Сестрорецке от Зарубинского проезда до Огородной улицы, включая перекресток с Зарубинским переулком.

В Приморском районе изменят ранее введенные сроки производства работ. Так, с 12 декабря по 7 октября 2025 года ограничивается движение по Долгоозерной улице на пересечении с Парашютной улицей, поскольку состоится прокладка инженерных сетей. Также по этой же причине затруднится проезд по проспекту Королева на пересечении с Долгоозерной улицей и Мартыновской улицей.

Ранее на Piter.TV: с 9 по 16 декабря строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга