С 9 по 16 декабря строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД

Пройдут работы по монтажу рам автоматизированной системы управления и технических средств организации движения.

С 9 по 16 декабря в связи со строительством Витебской развязки на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге запланированы ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе автодороги.

С 23:00 9 декабря до 06:00 10 декабря затруднится проезд по двум крайним правым полосам основного хода в южном направлении в районе развязки с улицей Благодатной. С 23:00 11 декабря до 06:00 12 декабря и с 23:00 13 декабря до 06:00 14 декабря закроют движение по основному ходу в южном направлении в районе развязки с набережной реки Екатерингофки до развязки с улицей Благодатной.

А в 06:00-18:00 14 декабря ограничат движение по крайней правой и крайней левой полосам основного хода в южном направлении в районе улицы Маршала Говорова. Также с 23:00 12 декабря до 06:00 13 декабря будет затруднено движение по двум крайним правым полосам основного хода в северном направлении в районе развязки с улицей Благодатная. И, наконец, с 23:00 14 декабря до 06:00 15 декабря перекроют проезд по основному ходу в северном направлении в районе развязки с улицей Благодатной.

Пройдут работы по монтажу рам автоматизированной системы управления и технических средств организации движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе с 11 декабря по март 2025 года ограничат движение.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)