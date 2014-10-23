В Невском районе с 11 декабря по март 2025 года ограничат движение

В Невском районе с 11 декабря ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Так, по 5 марта 2025 года пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по улице Бабушкина от улицы Крупской до улицы Дудко, включая перекресток с улицей Дудко.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что с 9 декабря движение закроют в Красногвардейском и Приморском районах.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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