В Невском районе с 11 декабря по март 2025 года ограничат движение

Это связано с работами по реконструкции инженерных сетей.

В Невском районе с 11 декабря ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, по 5 марта 2025 года пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по улице Бабушкина от улицы Крупской до улицы Дудко, включая перекресток с улицей Дудко.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 9 декабря движение закроют в Красногвардейском и Приморском районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга