  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе с 11 декабря по март 2025 года ограничат движение
Сегодня, 11:08
153
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе с 11 декабря по март 2025 года ограничат движение

0 0

Это связано с работами по реконструкции инженерных сетей.

В Невском районе с 11 декабря ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, по 5 марта 2025 года пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по улице Бабушкина от улицы Крупской до улицы Дудко, включая перекресток с улицей Дудко. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что с 9 декабря движение закроют в Красногвардейском и Приморском районах. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии