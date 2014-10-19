С 9 декабря движение закроют в Красногвардейском и Приморском районах

Планируется прокладка газопровода.

В двух районах Петербурга с 9 декабря запретят движение. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Красногвардейском районе по 15 декабря пройдут работы по прокладке газопровода, поэтому закроют проезд по Лесопарковой улице на пересечении с Поперечной улицей в муниципальном округе "Ржевка".

А в Приморском районе по этой же причине по 16 декабря запретят движение около дома 89 по Новоорловской улице.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Московском и Центральном районах Петербурга с 6 декабря ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга