В Московском и Центральном районах Петербурга с 6 декабря ограничат движение

Это связано с ремонтными работами.

В двух районах Петербурга с 6 декабря ограничат проезд для автомобилистов, сообщили в ГАТИ города.

В Московском районе изменяется ранее введенная схема организации движения по Звездной улице. С 6 по 22 декабря из-за реконструкции водопроводной сети затруднится проезд от Московского проспекта до Пулковской улицы, включая перекресток с улицей Ленсовета, с закрытием движения в направлении от Московского проспекта к Пулковской улице.

В Центральном районе с 6 декабря по 30 июня 2027 года будут размещать временное ограждение и пешеходную галерею, поэтому ограничат проезд по Дегтярному переулку от улицы Моисеенко до Заячьего переулка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Металлострое ограничат движение с 5 до 25 декабря.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга