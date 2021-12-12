В Металлострое ограничат движение с 5 до 25 декабря

Это связано с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В Колпинском районе на 20 дней ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 5 по 25 декабря в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Центральной улице в Металлострое от Северного проезда до Железнодорожной улицы.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту Дружбы в Выборге введут реверс с 6 по 30 декабря.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга