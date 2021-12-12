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В Металлострое ограничат движение с 5 до 25 декабря
Сегодня, 10:58
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В Металлострое ограничат движение с 5 до 25 декабря

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Это связано с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В Колпинском районе на 20 дней ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, с 5 по 25 декабря в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Центральной улице в Металлострое от Северного проезда до Железнодорожной улицы. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту Дружбы в Выборге введут реверс с 6 по 30 декабря. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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