На мосту Дружбы в Выборге введут реверс с 6 по 30 декабря

На мосту Дружбы, который входит в состав трассы А-181 "Скандинавия" в Выборге, введут реверсивное движение. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Мера связана с производством работ по восстановлению 10 мастичных деформационных швов в период с 6 по 30 декабря. Скорость движения ограничат до 40 км/ч. На указанном участке дороги две полосы.
На месте работ установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Ранее на Piter.TV: с 1 декабря закрывается движение по Мошкову переулку.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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