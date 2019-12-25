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На мосту Дружбы в Выборге введут реверс с 6 по 30 декабря
Сегодня, 11:31
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На мосту Дружбы в Выборге введут реверс с 6 по 30 декабря

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Скорость движения ограничат до 40 км/ч.

На мосту Дружбы, который входит в состав трассы А-181 "Скандинавия" в Выборге, введут реверсивное движение. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Мера связана с производством работ по восстановлению 10 мастичных деформационных швов в период с 6 по 30 декабря. Скорость движения ограничат до 40 км/ч. На указанном участке дороги две полосы. 

На месте работ установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее на Piter.TV: с 1 декабря закрывается движение по Мошкову переулку. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: мост дружбы, реверсивное движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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