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На мосту через Сарью в Ленобласти введут реверсивное движение
Сегодня, 16:40
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На мосту через Сарью в Ленобласти введут реверсивное движение

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Мера связана с производством работ по устройству литого асфальтобетона на переправе в период с 11 по 20 ноября.

На мосту через реку Сарью в составе трассы Р-21 "Кола" в Ленобласти введут реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Мера связана с производством работ по устройству литого асфальтобетона на переправе в период с 11 по 20 ноября. Скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы пройдут в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию.

Дорожные работы будут производиться на 84-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола", в районе деревни Дусьево Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 8 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: реверсивное движение, река сарья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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