С 8 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Приморском районах

Мера связана с проведением ремонтных работ.

С 8 ноября движение транспорта ограничат в двух районах, рассказали в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 8 по 17 ноября из-за строительства инженерных сетей затруднится проезд по набережной реки Пряжки от Мясной улицы до Лоцманской улицы.

А в Приморском районе с 8 ноября по 11 октября 2025 года в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается движение по Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы, по Парашютной улице на пересечении с улицей Маршала Новикова, по улице Маршала Новикова от Ольховой улицы до Парашютной улицы.

Ранее на Piter.TV: одну полосу в направлении Петербурга перекроют на трассе "Сортавала".

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга