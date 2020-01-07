Одну полосу в направлении Петербурга перекроют на трассе Сортавала

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на мосту через ущелье на трассе А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автодорога Р-21 "Кола") в Ленобласти временно закроют одну полосу движения.
С 6 по 18 ноября ремонтные работы на деформационном шве опоры №1 потребуют перекрытия одной полосы в сторону Петербурга. В то же время движение в сторону Приозерска останется без изменений, по двум полосам. Ограничения скорости составят 50 км/ч. Всего на данном участке имеется четыре полосы движения, по две в каждую сторону, с барьерными ограждениями посередине.
Работы будут проводиться согласно утверждённой схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальную подсветку.
Ремонтные мероприятия пройдут на 59-м километре трассы А-121 в Раздольевском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.
Ранее мы сообщили о том, что на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка перекроют полосу движения.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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