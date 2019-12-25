На трассе М-10 в районе поселка Ульяновка перекроют полосу движения

С 2 по 6 ноября в связи с работами по приведению асфальтового покрытия в соответствие с нормативами будет временно перекрываться одна полоса движения в сторону Санкт-Петербурга.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует, что на федеральной трассе М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург будет ограничена пропускная способность.

С 2 по 6 ноября в связи с работами по приведению асфальтового покрытия в соответствие с нормативами будет временно перекрываться одна полоса движения в сторону Санкт-Петербурга. Максимально разрешенная скорость будет снижена до 50 км/ч. Движение в сторону Москвы останется обычным по двум полосам. В этом участке дороги располагаются четыре полосы, по две в каждом направлении.

Работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Временно установят дорожные знаки для ограничения скорости и направляющие стрелки с визуальной индикацией, а также будут размещены ограждающие конструкции.

Работы будут проводиться на 664 километре трассы М-10 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области ежедневно с 8:00 до 19:00. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные