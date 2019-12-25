Строительство трамвайной линии "Славянка" перекроет движение на КАД Петербурга

Мера будет вводиться со 2 по 14 ноября.

На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии "Славянка" полностью перекроют Кольцевую автодорогу (КАД) Петербурга, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что будут закрыты съезд №7 и основной ход дороги на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе.

В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД, в период со 2 по 14 ноября планируется выполнить три этапа надвижки пролетного строения с полным закрытием движения на КАД. На первом этапе будет перекрыт съезд с Московского шоссе по направлению от станции метро "Звездная" на внутреннее кольцо КАД, на втором этапе перекроют съезд с одновременным перекрытием внутреннего кольца КАД, и на третьем этапе перекроют съезд с одновременным перекрытием внутреннего и внешнего кольца КАД. Движение будет перекрываться 12 раз в течение одной ночи. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Время перекрытий: 00:00-00:10, 00:30-00:40, 01:10-01:20, 01:40-01:50, 02:30-02:40, 03:00-03:10, 03:30-03:40, 04:00-04:10, 04:30-04:40, 05:00-05:10, 05:30-05:40, 06:00-06:10.

Ранее на Piter.TV: со 2 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"