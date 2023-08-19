Со 2 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга

Речь идет о Кировском, Красносельском и Московском районах.

Со 2 ноября в трех районах вводятся ограничения для транспорта, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Кировском районе со 2 ноября по 19 февраля 2025 года пройдет реконструкция водопровода, поэтому затруднится движение по западному проезду проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова.

А в Красносельском районе со 2 по 3 ноября будут ремонтировать дорожное покрытие. Из-за этого ограничат проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от Ивангородского проспекта до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от Ивангородского проспекта к Нарвской улице.

В Московском районе со 2 по 30 ноября в связи с производством работ по переустройству инженерных сетей перекроют проезд по Заставской улице от Люботинского проспекта до Витебского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербургскую дамбу закроют для прохода судов 31 октября.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга