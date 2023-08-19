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Со 2 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга
Сегодня, 12:57
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Со 2 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга

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Речь идет о Кировском, Красносельском и Московском районах.

Со 2 ноября в трех районах вводятся ограничения для транспорта, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Кировском районе со 2 ноября по 19 февраля 2025 года пройдет реконструкция водопровода, поэтому затруднится движение по западному проезду проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова. 

А в Красносельском районе со 2 по 3 ноября будут ремонтировать дорожное покрытие. Из-за этого ограничат проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от Ивангородского проспекта до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от Ивангородского проспекта к Нарвской улице. 

В Московском районе со 2 по 30 ноября в связи с производством работ по переустройству инженерных сетей перекроют проезд по Заставской улице от Люботинского проспекта до Витебского проспекта. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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