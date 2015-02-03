  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургскую дамбу закроют для прохода судов 31 октября
Сегодня, 15:46
106
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургскую дамбу закроют для прохода судов 31 октября

0 0

Движение транспорта по мосту сооружения будет осуществляться в штатном режиме.

Дирекция КЗС Петербурга от наводнений проинформировала о проведении регламентных работ, которые остановят движение на судопропускном сооружении С-2. Об этом сообщили в пресс-службе городской дамбы. 

Так, затвор в положение "закрыто" переведут 31 октября с 09:00 до 18:00. Движение транспорта по мосту сооружения будет осуществляться в штатном режиме. 

Ранее мы рассказывали о том, что для автомобилистов с 1 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кзс петербурга, петербургская дамба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии