Петербургскую дамбу закроют для прохода судов 31 октября

Движение транспорта по мосту сооружения будет осуществляться в штатном режиме.

Дирекция КЗС Петербурга от наводнений проинформировала о проведении регламентных работ, которые остановят движение на судопропускном сооружении С-2. Об этом сообщили в пресс-службе городской дамбы.

Так, затвор в положение "закрыто" переведут 31 октября с 09:00 до 18:00. Движение транспорта по мосту сооружения будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что для автомобилистов с 1 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга