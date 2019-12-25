Петербуржцам рассказали, как можно посмотреть на дамбу изнутри

Стоимость такой экскурсии — около 50 тысяч рублей за автобус на 30 и более пассажиров, что соответствует примерно тысяче-полторы рублям на человека.

Большинству жителей и гостей Петербурга знаменитый комплекс защитных сооружений (КЗС), доступен лишь издалека — из окон автомобилей и автобусов, движущихся вдоль морского участка кольцевой автодороги. Впрочем, некоторые туристы и местные жители делают остановки на специальных съездах, предназначенных изначально для служебных нужд. Здесь можно заняться рыбалкой или насладиться видами на Финский залив, Кронштадт и Невскую губу с далеким горизонтом города. Однако немногие знают, что дамбу можно посетить не только внешне, но и заглянуть внутрь комплекса. Подробности рассказал spb.aif.ru.

Организации, предлагающие туристам экскурсии по внутренним объектам дамбы, можно пересчитать по пальцам. Объясняется это просто: любое посещение требует предварительного согласования с администрацией КЗС. Обычно экскурсии посещают школьники, студенты и коллективы компаний. Турфирмы отправляют заявку и ждут одобрения, поэтому поездки происходят редко. Стоимость такой экскурсии — около 50 тысяч рублей за автобус на 30 и более пассажиров, что соответствует примерно тысяче-полторы рублям на человека. Путешествие на транспортном средстве меньшей вместительности обойдется дороже — от 2 до 2,5 тысяч рублей с пассажира.

Сам комплекс состоит из 11 насыпных участков, выполненных из песка и мореного суглинка, покрытых слоем гравия и крупных камней. Между ними расположены важнейшие компоненты системы: шесть водопропускных каналов, два судоходных шлюза, автомобильный туннель и сам остров Котлин с городом Кронштадтом.

Стандартная программа посещения включает поездку по всему маршруту дамбы, во время которой гостям рассказывают о флоре и фауне Финского залива, природных особенностях региона и трагической истории петербургских наводнений.

Далее экскурсия проходит в рабочие зоны комплекса, где посетители могут увидеть мощные механизмы ворот-затворов, очистные сооружения и огромные плавучие заграждения — батопорты, закрывающие главные проходы, пропускающие суда большого тоннажа. Затем демонстрируются тракторы, управляющие движениями батопортов, а финальной точкой путешествия становится погружение на глубину 24,5 метра ниже уровня моря — в центральную диспетчерскую, откуда координируется движение транспорта в автомобильном туннеле.

Руководят такими экскурсиями исключительно сотрудники КЗС, гарантируя точность и достоверность предоставляемой информации.

История строительства дамбы уходит корнями в советские времена, когда угроза регулярных наводнений остро стояла перед Ленинградом. Ежегодно город страдал от многочисленных подтоплений, среди которых несколько раз происходили настоящие катастрофы, уносившие сотни жизней.

Известность петербургских наводнений выходила далеко за пределы региона: телевизионные репортажи с пострадавших территорий регулярно транслировали по всей стране. Для жителей эти стихийные бедствия становились настоящим испытанием: нарушалось движение транспорта, закрывались станции метро, люди вынуждены были передвигаться пешком по глубоким лужам холодной воды, особенно сильно страдали Василеостровский район, Петроградская сторона и Английская набережная.

Радостную новость принесли известия 1960-х годов о разработке института "Гидропроект" плана защиты города от наводнений. Начало стройки датируется 1979 годом, предполагалось завершить работы за восемь лет, но реализовать задуманное вовремя не получилось. Дальнейшие исторические изменения внесли свои коррективы в график завершения столь важного для города проекта.

Фото: Piter.TV