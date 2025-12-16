Ограничения на петербургской дамбе продлили до 15 июля из-за ремонта

Для минимизации неудобств движение организовано по альтернативной схеме.

На петербургской дамбе продлены ограничения движения транспорта. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Как уточнили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), ремонт деформационного шва на участке внешнего кольца КАД затянулся. В связи с этим ограничения для автомобилистов будут действовать до 15 июля.

Для минимизации неудобств движение организовано по альтернативной схеме: объезд ремонтируемого участка осуществляется по левой полосе внутреннего кольца КАД, а движение транспорта во внутреннем кольце в сторону Кронштадта на этом же отрезке пути разрешено по правой и средней полосам.

Дирекция КЗС приносит извинения за доставленные неудобства и настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса ввели летние ограничения из-за ремонта шумозащитных экранов.

Фото: Пресс-служба КЗС Петербурга