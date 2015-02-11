Для автомобилистов с 1 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга

Это связано с проведением ремонтных работ.

С 1 ноября движение транспорта ограничат в трех районах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В частности, в Красносельском районе на один день из-за ремонта дорожного покрытия затруднится проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от Нарвской улицы к площади Воинской Славы.

В Петроградском районе с 1 ноября по 1 августа 2025 года будут прокладывать канализационные сети, поэтому ограничится проезд по улице Савиной от Большого Петровского моста до Петровской площади.

А во Фрунзенском районе с 1 ноября по 15 декабря в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится движение по Боровой улице от набережной Обводного канала до Черниговкой улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что съезд на дамбу у Бронки временно перекрыли.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга