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Для автомобилистов с 1 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга
Сегодня, 11:53
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Для автомобилистов с 1 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга

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Это связано с проведением ремонтных работ.

С 1 ноября движение транспорта ограничат в трех районах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В частности, в Красносельском районе на один день из-за ремонта дорожного покрытия затруднится проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от Нарвской улицы к площади Воинской Славы. 

В Петроградском районе с 1 ноября по 1 августа 2025 года будут прокладывать канализационные сети, поэтому ограничится проезд по улице Савиной от Большого Петровского моста до Петровской площади. 

А во Фрунзенском районе с 1 ноября по 15 декабря в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится движение по Боровой улице от набережной Обводного канала до Черниговкой улицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что съезд на дамбу у Бронки временно перекрыли. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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