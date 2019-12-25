Съезд на дамбу у Бронки временно перекрыли

На данном участке ведутся работы по обновлению барьерного ограждения.

Во вторник, 29 октября, въезд на КАД Петербурга со стороны Соснового бора был временно закрыт для проведения ремонтных работ. Об этом сообщила Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).

На данном участке ведутся работы по обновлению барьерного ограждения. Из-за этого на съезде № 8 транспортной развязки на Бронке КМ116 действуют ограничения с 09:30 до завершения работ.

Дирекция извинилась перед водителями за возможные неудобства и призвала автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и ограничительные знаки. Водителям рекомендуется соблюдать скорость при движении по дамбе.