Движение на ЗСД в районе Благодатной улицы ограничат с 29 октября

В связи со строительством Витебской развязки в Петербурге будет ограничено движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".
Въезд на ЗСД с Благодатной улицы будет заблокирован с 23:00 29 октября до 06:00 30 октября, а также с 23:00 31 октября по 06:00 1 ноября.
Помимо этого, выезд с ЗСД на Благодатную улицу в сторону юга будет перекрыт в течение четырёх ночей: 30, 1, 4 и 5 ноября.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвердили планировку развязки Широтной магистрали скоростного движения.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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