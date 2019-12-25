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Движение на ЗСД в районе Благодатной улицы ограничат с 29 октября
Сегодня, 12:49
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Движение на ЗСД в районе Благодатной улицы ограничат с 29 октября

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Помимо этого, выезд с ЗСД на Благодатную улицу в сторону юга будет перекрыт в течение четырёх ночей.

В связи со строительством Витебской развязки в Петербурге будет ограничено движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Въезд на ЗСД с Благодатной улицы будет заблокирован с 23:00 29 октября до 06:00 30 октября, а также с 23:00 31 октября по 06:00 1 ноября.

Помимо этого, выезд с ЗСД на Благодатную улицу в сторону юга будет перекрыт в течение четырёх ночей: 30, 1, 4 и 5 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвердили планировку развязки Широтной магистрали скоростного движения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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