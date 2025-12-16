В Петербурге завершается второй этап строительства трамвайной линии "Славянка"

На данный момент уложено более 16 км рельсов и установлено более 300 опор контактной сети, что составляет 80% и 90% от запланированных работ соответственно.

В ходе реализации второго этапа строительства трамвайной линии "Славянка", которая соединит трамвайное депо в посёлке Шушары с микрорайоном Славянка, строители завершили монтаж оборудования всех пяти тяговых подстанций. На данный момент уложено более 16 км рельсов и установлено более 300 опор контактной сети, что составляет 80% и 90% от запланированных работ соответственно. Устройство дорожной одежды выполнено на 50%, включая установку более 10 км бортового камня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что строительство выходит на финишную прямую. Он подчеркнул, что масштабный инвестиционный проект в сфере транспортной инфраструктуры достиг высокой степени готовности. Запуск трамвайной линии на всем её протяжении, от станции метро "Купчино" до микрорайона Славянка, повысит транспортную доступность юга Петербурга, комфорт городской среды и качество жизни в Пушкинском районе.

Также завершено строительство путепровода через Витебский проспект, протяжённостью более 86 метров, где уже уложены все рельсы и установлены опоры контактной сети. В настоящее время производится монтаж питающих проводов, который планируется завершить в июле. Аналогичные работы ведутся на путепроводе через железнодорожные пути Витебского направления.

В зоне построенного в 2025 году моста через реку Кузьминку и на прилегающей территории на Торопецкой улице ведутся подготовительные работы к благоустройству, которые должны быть завершены до конца июля. На конечном остановочном пункте "Славянка" также завершены строительно-монтажные работы и начат монтаж систем управления.

Ввод в эксплуатацию второго этапа трамвайной линии намечен на декабрь 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в трамваях "Чижик" в Петербурге запустили бесплатные аудиогиды по истории Красногвардейского района.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба