Разводку Ладожского моста на трассе "Кола" отменили до 11 октября

На путепроводе, расположенном на 40-м километре магистрали, продолжаются планово-предупредительные работы.

Ладожский мост в составе федеральной трассы "Кола" не будут разводить до 11 октября. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на путепроводе, расположенном на 40-м километре магистрали, продолжаются планово-предупредительные работы.

В связи с технологической необходимостью при выполнении отдельных видов работ разводка сооружения производиться не будет.

В дорожном управлении принесли извинения за временные неудобства и попросили автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что съезды с КАД на Таллинское и Волхонское шоссе перекроют на три дня.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"