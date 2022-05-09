На трассе Р-23 в Гатчинском районе 22 и 23 октября будет введено реверсивное движение

Пройдет устройство технологического примыкания.

На трассе Р-23 "Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь" в Гатчинском районе Ленобласти ограничат пропускную способность. Об этом рассказали 18 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:00 22 октября до 18:00 23 октября на участке с 67-го километра по 69-й километр, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье, из-за устройства технологического примыкания будет вводиться реверсивное движение с ручным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч.

Кроме того, с 21 октября до 31 декабря планируются дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги, поэтому скорость движения ограничат до 70 км/ч.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" убедительно просит водителей быть предельно внимательными при движении по участку, соблюдать требования временных дорожных знаков, не выезжать на обочину в случае затора. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: в трех районах Петербурга с 19 октября вводятся ограничения для автомобилистов.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"