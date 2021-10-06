В трех районах Петербурга с 19 октября вводятся ограничения для автомобилистов

Речь идет об Адмиралтейском, о Василеостровском и Приморском районах.

С 19 октября движение ограничат в трех районах Петербурга, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Адмиралтейском районе с 19 октября по 24 апреля 2025 года будут прокладывать инженерные сети, поэтому закроется проезд по переулку Пирогова от Прачечного переулка до Фонарного переулка.

В Василеостровском районе планируется ремонт дорожного покрытия, из-за чего с 19 по 20 октября перекроют движение по 14-й и 15-й линиям В. О. от Камской улицы до тупика, а ограничат – по 14-й и 15-й линиям В. О. от Камской улицы до Среднего проспекта В. О., с закрытием проезда по 14-й линии В. О. в направлении от Камской улицы к Среднему проспекту В. О. Также перекроют движение по Неманскому переулку около пересечения с 14-й и 15-й линиями В. О.

В Приморском районе с 19 по 30 октября по этой же причине ограничат проезд по Чернореченскому мосту.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 17 октября движение ограничат в Василеостровском и Петроградском районах.

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