С 17 октября движение ограничат в Василеостровском и Петроградском районах

Также на некоторых участках перекроют проезд.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала об ограничениях для автомобилистов, которые введут с 17 октября.

Так, в Василеостровском районе из-за работ по ремонту дорожного покрытия и инженерных сетей с 17 октября по 7 мая 2025 года закроют проезд по Биржевому проезду от дома 4 по Биржевой площади до Менделеевской линии, а также по Тифлисскому переулку у Биржевого проезда. Ограничат движение по Биржевому проезду от Менделеевской линии до дома 4 по Биржевой площади.

В Петроградском районе с 17 октября по 16 апреля 2025 года будут размещать временные ограждения, поэтому перекроют Малый проспект П. С. от Рыбацкой улицы до Колпинской улицы, Большую Зеленину улицу, Рыбацкую улицу и Ижорскую улицу около пересечения с Малым проспектом П. С.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на трассе А-181 "Скандинавия" с 16 по 19 октября будут введены ограничения движения.

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