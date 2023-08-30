На трассе А-181 "Скандинавия" с 16 по 19 октября будут введены ограничения движения

Будут перекрываться для движения автомобилей первая и вторая полосы.

На федеральной трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе перекроют по две полосы движения в обоих направлениях. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия надземного пешеходного перехода на 55 и 65 километрах федеральной трассы А-181 "Скандинавия" в период с 16 по 19 октября будут перекрываться для движения автомобилей первая и вторая полосы в обоих направлениях, а по третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На данных участках дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно с 08:30 до 18:00.

С 14 по 18 октября в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"