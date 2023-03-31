С 14 по 18 октября в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 10 минут.

Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут временные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы города.

Мера коснется транспортного отсека Финской стороны на внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) с 14 по 18 октября. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 18 по 23 октября.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга