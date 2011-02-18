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На развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 18 по 23 октября
Сегодня, 16:13
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На развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 18 по 23 октября

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На участке будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На развязке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Таллинским шоссе (А-180 "Нарва") перекроют съезд №4. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На участке с 18 по 23 октября, в период времени с 00:00 до 06:00, будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий. 

Одновременно со съездом будет перекрыто движение по Волхонскому шоссе в направлении из Пушкина на Таллинское шоссе, на проспект Маршала Жукова и на внутреннее кольцо КАД. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что с 12 октября движение ограничат в трех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад петербурга, таллинское шоссе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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