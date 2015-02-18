С 12 октября движение ограничат в трех районах Петербурга

Ограничения коснутся Петродворцового, Приморского и Пушкинского районов.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга рассказали о новых ограничениях для автомобилистов, которые введут с 12 октября.

В Петродворцовом районе с 12 по 15 октября планируется ремонт дорожного покрытия, поэтому перекроют проезд по Михайловской улице в Петергофе от Константиновской улицы до улицы Бородачева. Также из-за реконструкции водопровода затруднится движение по Ботанической улице от Чичеринской улицы до улицы Шахматова, а закроют проезд по Чебышевской улице на пересечении с Ботанической улицей.

В Приморском районе с 00:00 12 октября до 06:00 13 октября в связи с реконструкцией тепловой сети перекроют движение по боковому проезду проспекта Королева от дома 40к2 по Шуваловскому проспекту до улицы Шаврова.

В Пушкинском районе 12 октября с 00:00 до 05:59 и 13 октября с 00:00 до 13:59 будут также ремонтировать дорогу, из-за чего закрывается проезд в Шушарах по путепроводу №1 через Московское шоссе у Колпинского шоссе. А с 12 октября по 19 января 2025 года в связи с работами по прокладке канализационных сетей ограничивается движение по Красносельскому шоссе в Пушкине от Гатчинского шоссе до Баболовского шоссе.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее в ГАТИ Петербурга сообщили о новых ограничениях для транспорта с 11 октября.

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