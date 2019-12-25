В ГАТИ Петербурга сообщили о новых ограничениях для транспорта с 11 октября

Ограничения коснутся шести районов.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга рассказали о новых ограничениях для транспорта, которые введут с 11 октября.

В Адмиралтейском районе с 11 по 16 октября планируются работы по реконструкции газопровода, поэтому затруднится проезд по Дровяной улице от набережной Обводного канала до 12-й Красноармейской улицы, с закрытием движения по Дровяной улице в направлении от набережной Обводного канала к 12-й Красноармейской улице.

А в Василеостровском районе будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего с 11 по 12 октября ограничат движение по 14-й и 15-й линиям В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта В. О., с закрытием проезда по 14-й линии В. О. в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Среднему проспекту В. О. Кроме того, движение перекроют с 11 по 12 октября по Иностранному переулку около пересечения с 14-й и 15-й линиями В. О.

В Калининском районе с 11 октября по 8 января 2025 года в связи с реконструкцией газопровода затруднится проезд по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до Светлановского проспекта. А в Красногвардейском районе состоится ремонт трамвайных путей. Так, с 11 по 15 октября ограничат движение по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади, включая перекресток с улицей Стахановцев и Заневскую площадь, а с 11 по 13 октября – на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев, с закрытием сквозного проезда по улице Стахановцев.

В Петроградском районе с 11 по 15 октября пройдет прокладка газопровода, поэтому ограничат проезд по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи. А в Центральном районе с 11 октября по 27 мая 2025 года будут размещать временное ограждение и пешеходную галерею, из-за этого затруднится проезд по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с 10 октября движение ограничат в трех районах.

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