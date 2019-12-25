В Петербурге с 10 октября движение ограничат в трех районах

Планируются ремонтные работы.

В трех районах Петербурга с 10 октября ограничат движение для автомобилистов, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Так, с 10 по 14 октября в Адмиралтейском районе будут размещать временное ограждение, поэтому затруднится проезд по набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом. Также с 10 октября по 31 декабря по этой же причине ограничат движение по Бронницкой улице около пересечения с Загородным проспектом.

С 10 октября по 1 декабря в Красносельском районе планируется ремонт дорожного покрытия, из-за чего ограничивается проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от площади Воинской Славы до административной границы с Ленобластью, включая перекрестки и боковой проезд.

А в Невском районе с 10 октября по 3 октября 2025 года в связи с работами по размещению временного ограждения и пешеходной галереи затруднится движение по улице Профессора Качалова от улицы 2-й Луч до Хрустальной улицы, по Хрустальной улице от улицы Профессора Качалова до Фаянсовой улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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