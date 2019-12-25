На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти перекроют съезд

На участке с 9 по 13 октября планируются работы по восстановлению бортового камня.

На транспортной развязке федеральных трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 9 по 13 октября планируются работы по восстановлению бортового камня, входных оголовков водоотводных лотков и монтажу барьерного ограждения. Ремонт пройдет в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Дорожные работы будут производиться на пересечении двух федеральных дорог, на 35-м километре А-120 и на 55-м километре А-180, в районе деревни Черемыкино Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что на внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы с 14 октября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"