Реверсивное движение введут на федеральной трассе "Нарва" на два месяца

Во избежание аварийных ситуаций водители обязаны соблюдать правила и следовать установленным знакам и сигналам светофора.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей о предстоящих ремонтных работах на федеральной трассе А-180 "Нарва", проходящей от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией, в районе деревни Лужицы Ленинградской области.

С 1 мая по 30 июня на данном участке автодороги планируется проведение работ по укреплению земляного полотна вследствие наличия проблемных участков с нестабильным грунтом. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств путем введения реверсивного режима с регулировкой посредством светофора. Максимальная скорость движения на данном участке снизится до 40 километров в час.

Дорога оснащена лишь двумя полосами движения, каждая полоса предназначена для одностороннего проезда. Во избежание аварийных ситуаций водители обязаны соблюдать правила и следовать установленным знакам и сигналам светофора.

Работы проводятся строго в соответствии с заранее разработанным и согласованным проектом организации дорожного движения. На месте проведения ремонта будут установлены необходимые временные знаки, ограждения, светофоры и прочие элементы, обеспечивающие безопасность движения и информирование автомобилистов.

Ранее мы сообщили о том, что трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"