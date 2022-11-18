Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти

Движение транспорта перекроют полностью на 236-м километре автодороги.

Трассу Р-21 "Кола" 30 апреля перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь. Ограничение будет действовать с 12:50 до 15:00, рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение транспорта перекроют полностью на 236-м километре автодороги. Состоится технологическая разводка переправы.

Этот мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе Петербурга ограничат движение транспорта с 30 апреля по 9 июня. Пройдут работы по реконструкции водопровода. Проезд перекроют по Объездной дороге от Заневского проспекта до Бокситогорской улицы, с организацией объезда по временной дороге.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"