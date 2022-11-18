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Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти
Сегодня, 10:56
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Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти

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Движение транспорта перекроют полностью на 236-м километре автодороги.

Трассу Р-21 "Кола" 30 апреля перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь. Ограничение будет действовать с 12:50 до 15:00, рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Движение транспорта перекроют полностью на 236-м километре автодороги. Состоится технологическая разводка переправы. 

Этот мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе Петербурга ограничат движение транспорта с 30 апреля по 9 июня. Пройдут работы по реконструкции водопровода. Проезд перекроют по Объездной дороге от Заневского проспекта до Бокситогорской улицы, с организацией объезда по временной дороге. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: свирь, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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