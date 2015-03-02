Движение по Объездной дороге закроют до 9 июня

Пройдут работы по реконструкции водопровода.

В Красногвардейском районе Петербурга ограничат движение транспорта с 30 апреля по 9 июня. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

Пройдут работы по реконструкции водопровода. По этой причине перекроют проезд по Объездной дороге от Заневского проспекта до Бокситогорской улицы, с организацией объезда по временной дороге.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" в районе "Меги" в Ленобласти ограничат пропускную способность авто. На участке с 13 мая по 13 июля пройдут работы по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга