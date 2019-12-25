В ДТП с автобусом и "легковушкой" на трассе "Кола" пострадал пассажир такси

На 26-м километре трассы "Кола" во Всеволожском районе вечером 7 декабря произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".
В попутном направлении на Мурманском шоссе столкнулись автомобиль такси OMODA, "легковушка" Ford и рейсовый автобус №572А. В общественном транспорте пассажиров не было.
Травмы получил пассажир такси, его госпитализировали во Всеволожскую больницу. На месте аварии работал личный состав 101-й пожарной части "Леноблпожспаса". Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"
