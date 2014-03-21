"Мама в слезах": погибший после падения машины в Неву работал на "Ленфильме"

Молодой человек ушёл из дома в 4 утра, а его автомобиль позже нашли в реке.

Погибшим в результате падения автомобиля в Неву на Васильевском острове оказался 27-летний сотрудник кинокомпании "Триикс Медиа" на "Ленфильме" Дмитрий. Об этом 78.ru рассказал его отец, который ушёл на работу в четыре утра, когда машина сына ещё стояла во дворе.

Великолепный парень был, отличный. На "Ленфильме" работал, "Триикс Медиа". И техникум, и универ окончил. Мама вся в слезах сидит. Отец погибшего Дмитрия

Он предположил, что причиной трагедии могли стать неисправные тормоза или усталость водителя. Известно, что на имя погибшего также было зарегистрировано ИП в сфере грузоперевозок.

Напомним, в ГУ МВД устанавлвают, кто именно был за рулём злополучной машины. А Telegram-канал "Дорожный инспектор" заявил, что предварительной причиной инцидента могла стать импровизированная гонка после вечеринки. Двое соседей, возвращаясь домой, решили посоревноваться на автомобилях. Водитель Haval H3 предложил "показать скорость", и на третьем круге машина не справилась с управлением, врезалась в ограждение на набережной Лейтенанта Шмидта и упала в воду. Одному из мужчин удалось выбраться из ледяной Невы, второго спасти не смогли.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор