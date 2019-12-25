В ночь с 12 на 13 сентября на развязке КАД с Выборгским шоссе ограничат движение

Перекрытие необходимо для проведения работ по устройству фундамента под будущие шумозащитные экраны.

В ночь с 12 на 13 сентября движение по Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга будет временно изменено. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, на 18-м километре трассы А-118 полностью перекроют съезд №2 с внешнего кольца на Выборгское шоссе.

Ограничение будет действовать в период с 22:00 до 6:00. Перекрытие необходимо для проведения работ по устройству фундамента под будущие шумозащитные экраны.

Для водителей предусмотрен объезд через разворотную петлю, расположенную на 17-м километре КАД в районе складов временного хранения ООО "Парголовский ТЛК" (съезд с внешнего кольца на внутреннее). На участке будут установлены водоналивные барьеры, временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация. Работы ведутся генподрядчиком АО "ВАД" в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Дорожники приносят извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что Ладожский мост на трассе Р-21 полностью перекроют для диагностики конструкций.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"